Как в Одессе за 3 часа сгорели 2 ресторана

31 октября в 15:54 в Службу спасения поступило сообщение о задымлении в ресторане «Никос» в городе Одессе на перекрёстке улиц Екатерининской и Греческой.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что открытым пламенем горит крыша и второй этаж двухэтажного здания ресторанного типа, в котором, кроме греческого ресторана «Никос» размещается также и итальянский ресторан «Моника».

Отмечается, что посетители и персонал заведений самостоятельно вышли из здания до прибытия подразделений ГСЧС.

«Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения в составе 4-х звеньев газодымозащитной службы. Чтобы добраться до очага огня, спасатели использовали бензопилы для разреза шиферного покрытия», — говорится в сообщении.

Пожар локализован в 17:12 и ликвидирован в 19:01 на площади 300 м.кв.

Причина пожара пока не установлена.

Сообщается, что от ГСЧС привлекалось 9 единиц пожарно-спасательной техники и 38 спасателей.

Как информировала Одесса News, 19 октября при пожаре в жилом доме в селе Чернече, что в Подольском районе, на территории Балтской громады, погибла 32-летняя женщина.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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