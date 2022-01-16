Поздно пить «Боржоми»: Зеленский предложил Шеве вернуться в Украину

Президент Владимир Зеленский предложил Андрею Шевченко, уволенному с должности главного тренера итальянского клуба «Дженоа», вернуться работать в Украину.

Об этом Зеленский написал в Facebook.

«Андрей Николаевич, Шева. Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, на какую игру способна команда под твоим руководством. Поэтому пусть это будет только «первый клубный блин комом» в начале большой карьеры великого тренера», — так глава государства прокомментировал сообщение о том, что Андрея Шевченко уволили с поста главного тренера клуба «Дженоа».

«Верим – не сломаешься, знаем, что станешь ещё лучше! И главное. Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой…» – призвал Зеленский.

Как сообщала Одесса News, Шевченко возглавил «Дженоа» в начале ноября 2021 года. Под его руководством команда не выиграла ни в одном из девяти матчей чемпионата, потерпев шесть поражений.

«Дженоа» занимает предпоследнее место в Серии A с одной победой в 21 матче. От спасительного места уже бывшая команда Шевченко отстаёт на пять очков.

По информации итальянских СМИ, Польский футбольный союз начал переговоры с Андреем Шевченко о возможной работе с польской национальной сборной,

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