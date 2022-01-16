Паромная переправа между Одессой и Черноморском в воскресенье (фоторепортаж)

Одесситы и черноморцы, по старой традиции, ездят на паромную переправу кормить зимующих там лебедей, уток и просто живущих на ней чаек.

Людей тут можно встретить и в будний день, но в выходные тут самый настоящий аншлаг. Чтоб припарковать свой автомобиль, нужно даже постоять в очереди.



Пернатые в большинстве своём, видимо, не такие уж и голодные.





Особенно это видно по тем, которые уплывают подальше от шумной компании кормящих.



А эта девочка очень хотела пообщаться с лебедем, искала подход к нему, чтобы пернатый взял еду у неё из рук. Но это ей так и не удалось.



Очень хочется, чтоб люди стали обращать внимание на размещённые объявления. Там вполне ясно написано, что можно давать лебедям, а что категорически запрещено и может навредить им.



Фото и видео: Александр Александров/Одесса News

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