Паромная переправа между Одессой и Черноморском в воскресенье (фоторепортаж)

Одесситы и черноморцы, по старой традиции, ездят на паромную переправу кормить зимующих там лебедей, уток и просто живущих на ней чаек.
Людей тут можно встретить и в будний день, но в выходные тут самый настоящий аншлаг. Чтоб припарковать свой автомобиль, нужно даже постоять в очереди.
Пернатые в большинстве своём, видимо, не такие уж и голодные.
Особенно это видно по тем, которые уплывают подальше от шумной компании кормящих.
А эта девочка очень хотела пообщаться с лебедем, искала подход к нему, чтобы пернатый взял еду у неё из рук. Но это ей так и не удалось.
Очень хочется, чтоб люди стали обращать внимание на размещённые объявления. Там вполне ясно написано, что можно давать лебедям, а что категорически запрещено и может навредить им.
Фото и видео: Александр Александров/Одесса News
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