За последние сутки в Одессе четыре новых случая COVID-19

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 3 июля в Одессе лабораторно подтверждены 367 случаев COVID-19 у жителей города. За последние сутки в Одессе зарегистрированы 4 новых случая заболевания.

По данным на утро 3 июля, на стационарном лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 32 пациента с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 29 — жители Одессы.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 16 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице три человека находятся в тяжёлом состоянии без необходимости проведения искусственной вентиляции лёгких. Пациентов на ИВЛ в настоящее время в больнице нет. Также 29 пациентов находятся в состоянии средней тяжести.

За последние сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19 у ребёнка — девочки в возрасте 8 месяцев. Она госпитализирована в городскую инфекционную больницу. Ещё семь детей с положительным тестом на COVID-19 находятся в удовлетворительном состоянии на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели семь жителей Одессы. В их числе — мальчик в возрасте 7 лет, трое мужчин в возрасте 19 лет, 25 лет и 60 лет, а также три женщины в возрасте 43 года, 48 лет и 67 лет.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 264 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 93 одессита.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области на утро 3 июля лабораторно подтверждены 1 792 случая заболевания. Летальных нет.