Директор одесских тепловиков намайнила биткоинов на полмиллиона долларов

Директор коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» (ТГО), депутат горсовета Анна Позднякова задекларировала за 2018 год 14 млн 921,4 тыс. грн. в криптовалюте.

Как отмечается в декларации, в прошлом году депутат хранила 89 115 единиц биткоинов (их стоимость указана по состоянию на 31 декабря 2019 года).

О своих виртуальных накоплениях Позднякова подтвердила в интервью «7-му телеканалу», отметив, что такой вид инвестирования средств «набирает обороты и успешно работает».

«Да, мне кажется, это один из вариантов нашего будущего, причём это будущее, мне кажется, уже наступило», — призналась глава ТГО.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области известно о криптовалютном «баловстве» народного депутата Украины Анатолия Урбанского, депутата облсовета Никиты Кузькевича и других.