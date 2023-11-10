Зеленский провёл заседание Ставки: Есть конкретные решения по защите Херсона

Президент Украины Владимир Зеленский 10 ноября провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором обсуждали военный бюджет на 2024 год, отчёты о текущей ситуации на фронте и защиту Херсона.

Об этом президент сообщил в Telegram.

«Важная Ставка. Стратегическое видение деоккупации нашей земли и конкретные шаги для его воплощения. Уточнение всех планов и расчётов для продолжения активных действий. Военный бюджет на следующий год. Акцент на том, чтобы стать более самодостаточными по снарядам, ракетам, дронам, бронетехнике», – написал Зеленский.

Кроме этого, на Ставке командующие доложили о текущей ситуации на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Мелитопольском направлениях фронта и на левобережье Херсонской области.

«Конкретные решения по защите Херсона. Будет усиление противовоздушной обороны, средств контрбатарейной борьбы, РЭБ и разведки», – подчеркнул Зеленский.

Также на Ставке был отдельный доклад по эвакуации граждан Украины и стран-партнёров из сектора Газа. Работа в этом отношении продолжается, отметил президент.

Одесса News информировала о предыдущем заседании Ставки, прошедшем 6 ноября, где речь шла о защите Одессы от ракетных ударов врага.

Фото и видео: ОПУ

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