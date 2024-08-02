Куда пойти в Одессе на первых августовских выходных

3-4 августа одесские учреждения культуры и искусства, которые имеют укрытия или находящиеся рядом с ними, системы энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

В Одессе официально открыты несколько зон для отдыхающих: пляжи «Итака», «Ибица», «Зебра», «Паблик», «Гранд Петин», инклюзивный пляж (рядом с «Калетоном»), «Калетон», «True Man Sun of a Beach (Аркадия), два пляжа Red Line (Аркадия), «Буфет» на Малом Фонтане, пять пляжных зон на Ланжероне, «Чайка», «Андерхил».

3 августа Театр малых комедий приглашает на спектакль «Отель меж двух миров». Глубокая драматическая постановка. Интригующее название и нетривиальный сюжет. Повод задуматься над важным. Необычный спектакль. Яркий режиссёрский замысел, искусное актёрское воплощение. Стоимость билетов от 275 гривен. Приходите к 18 часам. Адрес: ул. Асташкина, 1.

3 августа в Одесском ботсаду состоится концерт волшебной музыки. Незабываемое сочетание эпох, стилей и жанров в концерте выдающихся солистов – лауреатов всеукраинских и международных конкурсов Ирины Форманюк (домра) и Анны Кулик (фортепиано), а также блестящего баяниста Владимира Мурзы ждут вас. Вход по предварительной регистрации. Забронировать место +38(067) 418 10 72. Приходите к 18:00.

3 августа на сцене Одесского театра музыкальной комедии им. М.Водяного покажут мистический трагифарс в 2-х действиях по И. Ильфу и Е. Петрову «Золотой телёнок». Вас ждут яркая актёрская игра, остроумные ходы, режиссёрские находки, прекрасная музыка и увлекательный сюжет. Приходите к 16 часам. Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.

4 августа Одесский археологический музей приглашает на открытие выставки «Змеиный: остров, охраняемый богами». Эта выставка — рассказ о подзабытом героическом прошлом, а также напоминание, что настоящие герои живут среди нас и сейчас. Приходите к 14:00. Вход на открытие бесплатный, далее билеты будут стоить 100 гривен полный и 50 гривен для льготных категорий. Адрес: ул. Ланжероновская, 4.

4 августа Театр на Чайной приглашает на трагикомедию «Главное — когда». Тема, поднимаемая в спектакле, особенно злободневна для современного человека. В плену постоянной занятости мы не успеваем сделать остановку и заметить рядом своих друзей, поговорить с ними. Но ведь порой это каждому из нас очень нужно… Продолжительность спектакля 65 минут. Ограничение по возрасту: 12+. Стоимость билетов от 250 гривен. В зале свободная рассадка.

4 августа в честь открытия юбилейного сезона Одесского театра оперы и балета состоится Гранд-концерт, аккумулирующий в себе яркие творческие силы театра: солистов оперы, хора и симфонического оркестра. В этот вечер три дирижёра театра — три маэстро, три разных стиля и темперамента — за дирижёрским пультом Одесской оперы. Будет представлена концертная программа «Оперные шедевры», в которой прозвучат самые популярные, любимые шедевры европейской и отечественной классической музыки. Продолжительность концерта 2 часа 20 минут. Приходите к 17 часам. Стоимость билетов от 100 гривен.

Уютных, мирных выходных!

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