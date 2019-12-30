Одесские дельфины приглашают на новогоднее ночное шоу

Новое зрелищное шоу в режиссёрской постановке предлагает 2 января одесский дельфинарий «Немо».

Вы узнаете, как отмечают Рождество и Новый год в разных столицах мира, побываете на самых красочных праздниках и погрузитесь в волшебную зимнюю атмосферу. Поистине незабываемое шоу в лучших новогодних традициях с современными спецэффектами и, конечно же, дельфинами.

В программе яркие новогодние акробатические и танцевальные номера, фейерверки и многое другое. А самые трогательные и искренние создания на планете — дельфины — пробудят в вас самые тёплые и нежные чувства, позволят испытать настоящие и искренние эмоции.

Окунитесь в атмосферу новогодней феерии!

Стоимость билетов от 400 гривен можно купить здесь.

Начало в 21 час.