В сети всплыли фотографии охоты Шуфрича 4-хлетней давности

В сети всплыли фотографии охоты члена парламентской фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестора Шуфрича на вымирающих животных в Африке.



Об этом сообщает движение «ЧЕСНО» на своей странице в Facebook.

Подчёркивается, что Шуфрич убивал редких животных, которым грозит уничтожение.

Среди трофеев народного депутата – три чёрных носорога, бурая гиена, две антилопы и леопард.

На сайте агентства также сообщается, что Шуфрич «первый и единственный охотник», которому удалось убить представителей трёх подвидов черного носорога: Diceros bicornis bicornis (пустынный чёрный носорог) в Намибии, Diceros bicornis minor (редколесный чёрный носорог) и Diceros bicornis michaeli (восточноафриканский чёрный носорог) в ЮАР.

Информация об участии украинского политика в африканском сафари на сайте агентства Thormählen & Cochran Safaris датируется мартом 2015 года. Однако активное распространение этих данных в Сети началось 28 декабря этого года, после публикации сообщества Ban Trophy Hunting France / Un clic Pour Un Safari, которое выступает за запрет спортивной охоты, в Facebook.



Кстати. Чёрный носорог относится к видам, которым грозит уничтожение. Три подвида чёрного носорога уже вымерли. Популяция этих животных сегодня составляет более 4 тысяч особей.