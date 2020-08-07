«VIVAT, ТЕАТР!»: Одесский оперный 8 августа открывает новый сезон

8 августа зрителей ждёт яркая концертная программа «Vivat, Театр», собранная из самых известных музыкальных шедевров в исполнении ведущих солистов и оркестра одесской Оперы под руководством главного дирижёра театра Вячеслава Чернухи-Волича.

В программе концерта увертюра к опере «Тарас Бульба» М. Лысенко, выступления заслуженных артистов Украины Дмитрия Павлюка и Владислава Горая, певиц Марины Наймитенко и Таисии Шафранской, сцены из оперы «Женитьба Фигаро», «Севильский цирюльник», «Кармен» и многое другое.

Одесский оперный театр работает с обязательным соблюдением требований санитарной безопасности: масочный режим, температурный скрининг, дистанция между зрителями не менее 1,5 м, проводится регулярная дезинфекция помещения.

Начало концерта в 19 часов.

Заказать билет можно здесь.