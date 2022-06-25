Улица Самолётная в Одессе будет закрыта до 1 октября 2022 года

В связи с продлением срока проведения работ по замене труб коллектора, а также для восстановления асфальтового покрытия улицы Самолётной до 1 октября 2022 года временно закрыто движение автотранспорта на участке этой улицы.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Движение закрыто на участке от перекрёстка улиц Овидиопольской и Самолётной до перекрёстка улиц Самолётной и Кустанайской.

Как сообщала Одесса News, в рамках капитального ремонта временно перекрыто движение по Деволановскому спуску, на участке между ул. Еврейской и Карантинным спуском., до 1 января 2023 года.

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