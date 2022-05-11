По Ивановскому мосту в Одессе нельзя будет проехать до конца 2022 года

В связи с неудовлетворительным эксплуатационным состоянием путепровода действие ограничения движения транспорта по Ивановскому мосту в Одессе продлено до конца 2022 года.

Об этом сообщается на сайте «Одесса» городского совета.

Отмечается, что согласно экспертной оценке, состояние Ивановского путепровода было определено как непригодное к эксплуатации. С марта 2021 года действуют изменения в организации дорожного движения и движения городского общественного транспорта по Ивановскому мосту.

На период реконструкции путепровода были установлены габаритные ворота, защитное ограждение на участках пешеходных проходов. Проезд крупногабаритного автомобильного транспорта ограничен физически.

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