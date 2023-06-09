Верховный суд Нидерландов постановил вернуть скифское золото из Крыма Украине

Верховный суд Нидерландов 9 июня постановил вернуть скифское золото из Крыма Украине.

Об этом говорится в решении суда, опубликованном на сайте судов, трибуналов и специальных коллегий, пишет ищдание ГОРДОН.

Суд вынес решение по апелляции российской стороны от имени музеев Крыма на решение суда, вынесенное в 2021 году. Тогда суд решил, что скифское золото, которое на момент аннексии Крыма находилось на выставке в Музее Алларда Пирсона в Нидерландах, следует вернуть Украине.

В итоге суд отклонил обращение российской стороны. Кроме того, он постановил, что крымские музеи должны оплатить судебные издержки в кассационном порядке. Украинская сторона оценивает их в €857 на выплаты и €2200 на заработную плату, а Амстердамский университет, которому принадлежит Музей Алларда Пирсона, – в €857 на выплаты и €800 на зарплаты.

Суд постановил, что государство Украина имеет законный интерес в защите своего культурного наследия и что применение приказа Министерства культуры Украины о передаче экспонатов в Национальный исторический музей Украины в качестве временной меры, а именно до стабилизации ситуации в Крыму, представляет собой справедливый баланс между нарушением прав крымских музеев и интересом государства Украина в защите своего культурного наследия.

«Решение Верховного суда положило конец этому спору. Музей Алларда Пирсона должен передать художественные ценности государству Украина, а не музеям Крыма», – говорится в сообщении на сайте суда.

Как сообщала Одесса News, в начале 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме проходила выставка «Крым: золото и тайны Черного моря». Экспонаты для неё предоставили киевский и крымский музеи. После аннексии Крыма в 2014 году свои права на экспонаты коллекции скифского золота заявили и Киев, и подконтрольные Москве «власти» Крыма.

В сентябре 2014 года в Украину вернулись 19 экспонатов выставки – та часть коллекции, которая до экспозиции хранилась в Музее исторических драгоценностей в Киеве, остальные 565 предметов остались в Нидерландах. Их амстердамский музей решил не передавать Украине до решения суда или соглашения между сторонами.

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение вернуть Украине скифское золото и обязал украинскую сторону выплатить Музею Алларда Пирсона за хранение артефактов €111 тыс. Представители крымских музеев заявили, что «разочарованы и шокированы» исходом дела, и обжаловали решение.

В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама решил вернуть Украине коллекцию скифского золота, полностью отклонив апелляционную жалобу оккупационных «властей» Крыма, которые заявляли права на коллекцию артефактов.

В российском МИД заявляли, что решение суда по скифскому золоту ставит под угрозу сотрудничество между музеями России и Нидерландов.

24 января 2022 года музеи временно оккупированного РФ Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама о передаче Украине коллекции скифского золота. В МИД Украины заявили, что страна готова защищать свои интересы в суде.

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