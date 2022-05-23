Из зала суда: 5 лет тюрьмы получил житель Одесской области за смерть мальчика в ДТП

5 лет заключения получил водитель, причастный к смертельному ДТП, в результате которого погиб 9-летний мальчик.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Беляевским районным судом Одесской области установлено, что в октябре 2021 года мужчина за рулём колёсного трактора «Беларус 892.2» с прицепом самодельного производства двигался по автодороге в с. Петрово Одесского района и перевозил в кабине и кузове прицепа пятерых детей в возрасте от 9 до 15 лет.

При этом водитель при себе не имел ни удостоверения тракториста, ни удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории.

Следуя вдоль склона, водитель не выбрал безопасной скорости движения и, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части, где перевернулся.

В результате аварии, по дороге в больницу, от полученных травм скончался 9-летний мальчик, находившийся в кабине трактора.

Свою вину в совершении указанного уголовного правонарушения обвиняемый признал.

Как сообщала Одесса News, 20 апреля 2022 года недалеко от села Большой Дальник Одесской области произошло смертельное ДТП.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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