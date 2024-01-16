Рада приняла законопроект об электронном реестре военнообязанных

Верховная Рада на пленарном заседании 16 января приняла законопроект №10062, поддержав в целом создание единого электронного реестра военнообязанных и автоматическое получение удостоверения участника боевых действий.

Об этом сообщил в Telegram нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк.

«После долгих и сложных дискуссий и провала многих правок законопроект №10062 относительно реестров для воинского учёта принят в целом. За – 249», – написал Железняк.

Нардеп отметил, что во время обсуждения во втором чтении каждая правка подтверждалась почти минимальным необходимым количеством голосов, некоторые из них провалили.

Нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко подтвердил в Telegram, что Рада поддержала законопроект об автоматическом получении УБД и создании единого электронного реестра военнообязанных.

Законопроект должен был предусматривать передачу Министерству обороны данных о гражданах в возрасте от 17 до 60 лет, которые содержатся в различных государственных реестрах: Налоговой службы, Минздрава, Минюста, МВД, ЦИК, Госмиграционной службы и других ведомств.

Предлагается, чтобы военное ведомство получило доступ к личным номерам телефонов и адресам электронной почты военнообязанных. Вся соответствующая информация должна содержаться в электронном кабинете военнообязанного.

Также этот законопроект призван упростить получение статуса участника боевых действий, чтобы его можно было оформить на основании справки в электронном виде о непосредственном участии лица в защите государства.

Минобороны Украины отмечало, что законопроект №10062 является «критически важным для обороноспособности Украины», так как реализация его положений будет способствовать быстрому сбору, обработке и использованию военных данных, а также переведёт услуги и процессы для военнослужащих в удобный цифровой формат.

Министерство надеется на создание реестра военнослужащих ВСУ и Государственной службы специального транспорта, который позволит обеспечить предоставление онлайн-услуг военнослужащим, а также обеспечить создание и использование цифрового военно-учётного документа (сертификата).

Предполагается создать портал электронных услуг для военнослужащих и военнообязанных. Например, появится возможность предоставления статуса УБД онлайн, офлайн и автоматически при наличии необходимых данных в системе.

Также благодаря этому закону Минобороны планирует усилить киберзащиту и размещать свои IT-системы в военных облачных хранилищах стран – членов НАТО.

Одесса News информировала, что с февраля 2023 года вступил в силу закон, согласно которому получить статус участника боевых действий смогут лица, которые после начала полномасштабного вторжения России принимали непосредственное участие в обороне Украины, но не успели вступить в военные или правоохранительные формирования.

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