США прислали в Киев ещё 2 самолёта с военной помощью

В Украину прибыли девятый и десятый в этом году самолёты с военной помощью от Соединённых Штатов Америки.

Об этом министр обороны Алексей Резников сообщил в Facebook.

«9-я птица от Соединённых Штатов Америки и второй борт военной помощи (из Великобритании, — ред.), который сегодня (9 февраля, — ред.) принял аэропорт Борисполь», — написал он.

По данным Резникова, борт из США доставил в Киев амуницию весом свыше 80 тонн, в частности, речь идёт о боевых патронах.

«Сразу за 9-й птицей из Соединённых Штатов Америки прилетела и 10-я птица. Ещё более 80 тонн боеприпасов для Вооружённых Сил Украины от наших партнёров! Приветствуем в Киеве», — отметил Резников.

«Спасибо за последовательную поддержку по всем направлениям», — подчеркнул глава Минобороны.

Фото: Резников/Facebook

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