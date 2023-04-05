Перед отъездом в Польшу Зеленский провёл совещание в спецформате с военными

Во вторник, 4 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский провёл военное совещание в специальном формате, во время которого, в частности, командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины генерал-полковник Александр Сырский рассказывал о ситуации в отношении Бахмута.

Об этом в своём видеообращении заявил Зеленский, сообщает Офис Президента Украины.

Зеленский уточнил, что он постоянно находится в связи с нашими командующими, противостоящими России на поле боя.

«Сегодня состоялся специальный формат нашего военного совещания. Генерал Сырский – по Бахмуту, Главком, руководитель ГУР – по общей военной ситуации. Министерство обороны – по поставкам боеприпасов и всего остального по потребностям наших защитников. Решения уже выполняются», — сказал Президент.

Он отметил, что украинские власти держат под контролем и внутреннюю ситуацию, в частности, относительно духовной независимости.

«Её (духовную независимость, – ред.) тоже гарантируем. Сломать Украину – ни извне, ни изнутри – ни у кого не получится», — уточнил Глава украинского государства.

Зеленский поблагодарил всех, кто находится в бою ради Украины.

«Авдеевка и Бахмут, Марьинка и Красногоровка, каждое горячее направление… Я благодарю вас, воины! Спасибо всем, кто помогает Украине! Слава Украине», – заявил Президент.

Как сообщала Одесса News, 3 апреля Зеленский провёл в Чернигове выездное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Фото и видео: ОПУ

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