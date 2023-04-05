Перед отъездом в Польшу Зеленский провёл совещание в спецформате с военными

Во вторник, 4 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский провёл военное совещание в специальном формате, во время которого, в частности, командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины генерал-полковник Александр Сырский рассказывал о ситуации в отношении Бахмута.
Об этом в своём видеообращении заявил Зеленский, сообщает Офис Президента Украины.
Зеленский уточнил, что он постоянно находится в связи с нашими командующими, противостоящими России на поле боя.
«Сегодня состоялся специальный формат нашего военного совещания. Генерал Сырский – по Бахмуту, Главком, руководитель ГУР – по общей военной ситуации. Министерство обороны – по поставкам боеприпасов и всего остального по потребностям наших защитников. Решения уже выполняются», — сказал Президент.
Он отметил, что украинские власти держат под контролем и внутреннюю ситуацию, в частности, относительно духовной независимости.
«Её (духовную независимость, – ред.) тоже гарантируем. Сломать Украину – ни извне, ни изнутри – ни у кого не получится», — уточнил Глава украинского государства.
Зеленский поблагодарил всех, кто находится в бою ради Украины.
«Авдеевка и Бахмут, Марьинка и Красногоровка, каждое горячее направление… Я благодарю вас, воины! Спасибо всем, кто помогает Украине! Слава Украине», – заявил Президент.
Как сообщала Одесса News, 3 апреля Зеленский провёл в Чернигове выездное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Фото и видео: ОПУ
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