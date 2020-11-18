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20 ноября в Одессе проверят работу электросирен

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По плану основных мероприятий гражданской защиты на 2020 год в Одессе будет проведена комплексная проверка территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения с запуском электросирен и громкоговорителей.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

Время запуска электросирен в Одессе – 20 ноября с 14:00 до 14:30.

Электросирены будут включаться поочерёдно в каждом районе города.

Информация предоставлена с целью предотвращения возможных недоразумений среди населения при прерывистом звучании электросирен.

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