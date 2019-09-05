На Дунае стартовали украинские-румынские флотские учения

В среду, 4 сентября, начались украинско-румынские учения Riverine-2019, целью которых является отработка совместных действий многонациональных катерных тактических групп для повышения их совместимости и возможностей для проведения операции по безопасности на реке Дунай.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«Со стороны Военно-морских сил Вооружённых сил Украины в учениях принимают участие малые бронированные артиллерийские катера «Аккерман» и «Вышгород», учебный катер «Смела» и вертолёт Ми-14. Подразделения Морской охраны Государственной пограничной службы Украины представлены тремя катерами. Также румынская сторона привлекла два бронированных патрульных катера, два речных тральщика и речной буксир для размещения штаба руководства учений. Кроме того, от береговой обороны Румынии участвует 1 патрульный катер», — говорится в сообщении.



Двусторонние украинско-румынские учения Riverine-2019 проводятся уже второй раз, они направлены на укрепление региональной безопасности и улучшение взаимодействия между флотами Украины и Румынии.

Отмечается, что в течение трёх дней военные моряки будут отрабатывать тактические элементы по стандартам НАТО в составе многонациональных катерных тактических групп и повысят совместимость катеров флотов, морской и береговой охраны двух стран по вопросам освещения надводной обстановки в акватории реки Дунай.

Участники учений также будут осуществлять тактические маневрирования и проведение досмотровых операций, противоминные действия, поиск и спасение человека, упавшего за борт.

В этот же день актуальные вопросы военного сотрудничества обсудили на ежегодной пограничной встрече командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко и начальник Главного штаба Морских сил Румынии адмирал Александру Миршу.

Фото: Минобороны