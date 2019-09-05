Одесса приглашает в Город профессий

21 сентября в Одессе будет осуществлён национальный проект «Город профессий».

В этот день с 12 часов в парке имени Т.Г.Шевченко на ваших глазах будет происходить уникальное сочетание социальной миссии и маркетинга!

Цель проекта — чтобы каждый ребёнок имел шанс реализовать свой потенциал, а компании с положительной репутацией презентовали свою организацию!

При входе каждый ребёнок получает паспорт. Возраст детей не ограничен!

На размещённых в парке локациях будут представлены профессии от государственных структур и бизнеса. Дети, после короткого мастер-класса, «устраиваются на работу» и знакомятся ближе с профессией. В паспорте, что также является трудовой книжкой, представитель профессии делает пометку, что ребёнок освоил профессию.

Родители смогут пообщаться с представителями компаний и узнать больше об организациях, которые стали партнёрами проекта.

Среди представленных профессий будут: строитель, спасатель, пожарный, кинолог, взрывотехник, полицейский, врач, социальный работник, криминалист, парикмахер, агроном, ветврач, диджей, автослесарь, продавец, банкир, повар, актёр, модель, портниха и др.

Ивент продлится до 15.00.

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ.



Инициатор — Благотворительный фонд «Город Профессий».