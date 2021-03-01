За лишение Одесского селекционного института 78 кв. метров площади накажут госрегистратора

Госрегистратор незаконно лишила Одесский селекционно-генетический институт права собственности на помещение и теперь будет отвечать перед Законом.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура, которая направила в суд обвинительный акт в отношении государственного регистратора, подозреваемого в несанкционированной смене информации, обрабатываемой в автоматизированных системах.

Отмечается, что госрегистратор в 2019 году на основании поддельных документов, в частности, фальсифицированного договора купли-продажи, заключённого между обществом и физическим лицом, незаконно изменила информацию, которая обрабатывается в автоматизированной системе Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Своими противоправными действиями подозреваемая лишила права собственности Селекционно-генетический институт Национального центра семеноводства и сортоизучения Национальной академии аграрных наук Украины на объекты недвижимого имущества по ул. Овидиопольская дорога в Одессе, общей площадью 78 м кв.

После этого госрегистратор внесла запись о регистрации права собственности на указанные помещения другим владельцем.

В результате таких действий законному владельцу имущества нанесён более 800 тыс грн ущерб.

Как сообщала Одесса News, этому госрегистратору в феврале 2021 года было сообщено о подозрении.

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