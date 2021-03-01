Глава одесского предприятия, перевозившего товар из порта, не заплатил 6 млн грн налогов

Одесской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении директора предприятия, которое предоставляет экспедиторские услуги, подозреваемого в умышленном уклонении от уплаты налогов в крупных размерах.

Об этом сообщает Одесская облпрокуратура.

Следствием установлено, что предприятие по поручению клиентов осуществляло транспортно-экспедиторские услуги по перемещению их товаров из морских портов Одесской области на промтоварные рынки Одесской области.

Отмечается, что с целью уклонения от уплаты налогов и незаконного формирования налогового кредита по НДС директором были завышены расходы при осуществлении транспортно-экспедиторских операций с другими субъектами хозяйственной деятельности, которые не имели реального характера.

Вследствие таких незаконных действий государственного бюджета Украины нанесен ущерб на сумму свыше 6 млн гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи ГУ ГФС в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2021 года правоохранители зафиксировали факт уклонения от уплаты налогов при строительстве и продаже помещений в многоквартирных домах в пригородах Одессы, на территории Лиманского района.

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