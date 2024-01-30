Одесский областной драмтеатр расскажет о страсти Наполеона и Жозефины

Известно, что у великого французского императора Наполеона была большая любовь по имени Жозефина де Богарне. Но, оказывается, в его жизни была ещё одна Жозефина! Правда, историки старательно умалчивают об этом факте.

Но Одесский академический областной драматический театр молчать об этом не намерен!

4 февраля со сцены театра вам поведают все весёлые и пикантные подробности о непростых отношениях Наполеона Бонапарта с очаровательной корсиканкой Жозефиной Понтиу, внезапно появившейся на острове Святой Елены — последнем пристанище свергнутого императора.

Вы убедитесь лично, что настоящая корсиканка – это практически одесситка! Ибо только одесситки и корсиканки способны так поставить на уши всё вокруг себя: приучить французских генералов ловить мышей, доить коз и охранять морковные грядки, сбить спесь с английского губернатора и научить самого Наполеона петь, танцевать и корчить рожи!

А ещё вы узнаете тайну появления одного из самых знаменитых коньячных брендов!

Ну и конечно, вы вновь убедитесь, что настоящая любовь побеждает всё и завоёвывает мир куда лучше наполеоновских армий!

Цена билетов от 100 гривен. Их можно купить здесь.

Начало в 18:00.

Адрес: ул. Греческая, 48.

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