Мэры Одессы и израильского Нешера поделились опытом

12 августа мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с делегацией из города Нешер (Государство Израиль) во главе с заместителем городского головы господином Георгием Грешковичем.

Как сообщает официальный сайт города, в ходе диалога, в котором приняли участие руководители общественных организаций, представляющих многодетные семьи Одессы, состоялось обсуждение вопроса о развитии двусторонних отношений между городами в культурной, социальной, образовательной и IT сферах.

Отмечается, что Нешер расположен в четырёх километрах от Хайфы — города-побратима Одессы, а окраинные районы города вплотную примыкают к хайфскому Техниону (учебному учреждению технического направления) и студенческим общежитиям университета.

«Для Одессы важно развивать отношения с городами Израиля. У нас много общего. Наша сегодняшняя задача — не просто сохранить, а приумножить существующие дружественные отношения, привлекая к взаимодействию последующие поколения», — отметил Геннадий Труханов.

Во время встречи, в частности, рассматривались вопросы об обмене группами молодёжи для изучения истории городов, проведении совместных тренировок и спортивных соревнований, изучении и ретрансляции передового опыта в различных сферах жизнедеятельности.

Также Одессе интересен опыт Израиля в сферах социального сопровождения детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки, а также инклюзивного образования.

Как отмечалось в ходе встречи, в минувшем году одесские специалисты смогли ознакомиться с передовым опытом в данных сферах. Сегодня израильской стороне поступило предложение направить в Одессу своих экспертов для проведения мастер-классов на базе Одесского инклюзивно-ресурсного центра №1 по ул. Мечникова, где создана база для подготовки специалистов в данной области.

Как сообщала Одесса News, в прошедшем году с целью обмена опытом самоуправления и развития инфраструктурных проектов в одесской мэрии состоялся цикл встреч с муниципалитетами израильских городов.

Фото: «Одесса»