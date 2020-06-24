В Антикоррупционном суде послушали записи разговоров Труханова

24 июня Высший антикоррупционный суд провёл очередное слушание по делу о недостоверном декларировании имущества мэром Одессы Геннадием Трухановым.

Как сообщает ТАЙМЕР, в НАБУ и САП считают, что Труханов должен был указать в декларации имущество своей бывшей жены Татьяны Колтуновой, с которой он, по версии следствия, продолжает вести совместное хозяйство, хотя сам Труханов это отрицает и считает все обвинения сфабрикованными.

Труханов, по сообщению УСИ, пришёл в Приморский районный суд Одессы, где была устроена видеоконференция с Антикоррупционным судом в Киеве, без своего адвоката, однако заседание всё равно продолжили.

В ходе слушания 24 июня в суде прослушали записи телефонных переговоров Труханова, сделанные правоохранителями в рамках расследования.

Отмечается, что в записях обильно присутствует нецензурная лексика. На одной из них Труханов обсуждает с экс-депутатом горсовета Константином Ржепишевским актуальные политические проблемы, в частности, взаимоотношения с Саакашвили, а также кражи вещей в некоем спортзале, к которому Труханов явно имеет отношение. Ржепишевский, в частности, предлагает поставить в раздевалке зала скрытые камеры наблюдения, на что Труханов возражает, что это незаконно.

На другом видео Труханов беседует с неким своим товарищем, видимо, экс-депутатом Верховной Рады Иваном Мельничуком. В телефонном разговоре Мельничук жалуется Труханову, что напился и не хочет садиться за руль, после чего просит, чтобы мэр прислал кого–то его забрать. Труханов обещает лично подъехать за выпившим товарищем и говорит, что тот поступил правильно, решив не садиться за руль в нетрезвом виде.

На третьем видео Труханов делится с Колтуновой впечатлениями о пиве, которое он попробовал в ресторане Azuma своего бизнес-партнёра Владимира Галантерника, оценивая напиток как «благородный», и свежую жареную тюльку в одном из одесских ресторанов.

«Такое пиво вкусное, просто капец – такое пенное, жирное, благородное», — рассказывал по телефону мэр. «Слушай, такую я рыбу кушал. Она даже рыбой не пахнет», — сказал мэр жене.

Судья заявил, что все эти записи «нагнали» на него аппетит.

Прокуратура также представила суду авиабилеты на рейсы Ницца–Стамбул–Одесса и Одесса–Стамбул–Дубай, которые Геннадий Труханов и Татьяна Колтунова приобретали весной и летом 2016 года в один и тот же день. Следователи уверены, что это свидетельствует о совместном отдыхе одесского мэра и Колтуновой.

В судебном зале также слушали записи телефонных разговоров Труханова с матерью.

По версии прокуратуры, из этих разговоров можно сделать вывод, что Труханов не проживает вместе с матерью (которую указал в декларации), но живёт с Татьяной Колтуновой. Более того, и сам мэр и некоторые его собеседники называют её женой Труханова.

Аудиозаписи позволяют взглянуть на мэра Одессы с несколько необычной стороны, — резюмируют СМИ.

Суд объявил перерыв до 1 июля. На следующем заседании продолжат изучать доказательства обвинения.

Как сообщала Одесса News, Труханов не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде компаний, проценты по вкладам в банках. По оценке экспертиз, всего в декларацию за 2017 год одесский мэр не внёс состояние на 16,3 миллиона гривен.