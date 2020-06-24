В Одессе завершается ремонт спуска Маринеско

Мэр Одессы Геннадий Труханов проинспектировал ход работ по капитальному ремонту спуска Маринеско.

Как сообщает официальный сайт города, спуск Маринеско, как и ранее отремонтированная ул. Софиевская, является частью маршрута трамвайного сообщения «Север-Юг», который впоследствии, после завершения капремонта Новощепного ряда, свяжет два спальных района города.

Отмечается, что на сегодняшний день полностью завершены все работы по перекладке инженерных и телекоммуникационных сетей с подключением их к потребителям, выполнен ливнеотвод, практически завершена укладка трамвайного полотна с устройством дренажной системы, установлены новые опоры для контактной сети и освещения.

Также проводится подготовка к укладке финишного асфальтобетонного покрытия. На 70% выполнены работы по мощению тротуаров с обустройством тактильной плитки на пешеходных переходах. Продолжаются работы по установке ограждений. В дальнейшем планируется проведение работ по монтажу контактной сети и организации дорожного движения (знаки, дорожная разметка).

«Софиевская и спуск Маринеско получили своё новое рождение. А самое главное, что дома, расположенные на данных улицах, получили новые подводы коммуникаций», — отметил Геннадий Труханов.

Одесса News сообщала о ходе работ по капитальному ремонту бульвара Жванецкого в Одессе.

Фото: «Одесса»