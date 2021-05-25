Деволановский спуск в Одессе в ожидании капитального ремонта

В Одессе планируется провести капитальный ремонт Деволановского спуска.

Соответствующий тендер, как передаёт наш корреспондент, объявлен городским управлением капитального строительства в системе публичных закупок ProZorro. Участники торгов могут подавать тендерные предложения до 14 июля, проведение торгов назначено на 19 августа.

А пока Деволановский спуск выглядит 25 мая так:

Как сообщала Одесса News, победителю торгов необходимо будет обновить ливневую и хозбытовую канализацию, а также канализационные и водопроводные колодцы, выполнить замену сетей водо- и газопровода, подземных сетей связи и электроснабжения, сетей наружного освещения.

Фото и видео: Александр Александров/Одесса News

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