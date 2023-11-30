Котельная на Паустовского в Одессе работает в штатном режиме

В Одессе котельная на улице Паустовского, обеспечивающая теплом 120 тысяч жителей, 10 детских садов, 9 школ и 6 медицинских учреждений, работает в штатном режиме.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

«Если нам разрешат погодные условия, то до 20 декабря планируем убрать повреждённую стену и работать дальше. Заказали оборудование на второй дымоход, чтобы, в случае необходимости, мог работать запасной котёл», – отметил Геннадий Труханов.

По его словам, продолжается разбор завалов, на объекте работают сотрудники КП «Теплоснабжение Одессы», КУ «Спасательная водолазная служба Одесского городского совета» и строители.

«Хочу поблагодарить наших коммунальников, работников КП «ТСО». Это команда, которая действительно совершила невозможное. Благодарен всем, кто нам помогал — областная администрация, Офис Президента, профильное министерство», – добавил мэр Одессы.

Директор КП «Теплоснабжение Одессы» Анна Позднякова добавила, что в настоящее время идёт проведение экспертизы, которая установит причины падения трубы котельной «Северная-2».

По данным служб, мониторящих состояние воздуха, экологической угрозы для окружающей среды и местных жителей нет, — сказала она.

Одесса News информировала, что 29 ноября во время визита в Одессу Президента Украины Владимира Зеленского глава Одесской ОГА Олег Кипер заверил его в том, что «областная госадминистрация поможет городу отремонтировать трубу за счёт области, чтобы люди как можно быстрее были с теплом».

Фото: Думская

Видео: «Одесса»

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