«Одесгорэлектротранс» приглашает на экскурсию в свой музей

КП «Одесгорэлектротранс» приглашает 2 декабря на экскурсию в свой музей.

Вас познакомят с историей и развитием электрических средств передвижения, вы узнаете, как зародилась идея электротранспорта и история его создания. Как выглядели первые электрические трамваи и как они работали, а также интересные факты современного электротранспорта.

Экскурсия для всех желающих, только следует предварительно зарегистрироваться, поскольку количество мест ограничено.

Для регистрации и дополнительной информации обращайтесь по телефону : +380 50 399 4211 или +380 48 717 54 54.

Начало в 12 часов. Вход свободный.

Адрес: Алексеевская площадь, 21а.

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