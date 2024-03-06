Одесский оперный приглашает на авторский проект в концертном формате

9 марта — авторский проект Одесской оперы в исполнении ведущих солистов, оркестра и хора театра, детского хора «Жемчужины Одессы». Четыре столетия украинской музыки зазвучат в концертном формате «VLASNE. Ukraine Project»: от Бортнянского до Вакарчука. Сочетание архаики и современности, классики и модерна.

Это станет настоящим ковчегом искусства, куда авторы проекта бережно соберут музыкальный капитал страны.

«Во времена коварной войны мы стремимся к тому, чтобы украинцы путём погружения в искусство переоткрыли для себя собственную страну, заглянули внутрь самих себя и вдохновились. Это обусловило и название проекта «VLASNE», что означает своё, наше, украинское, настоящее, присущее только нам и органично интегрировано в мировое музыкальное пространство», — говорят организаторы проекта.

Музыкальные номера программы представлены выдающимися фигурами композиторов и исполнителей, которые повлияли на формирование украинской музыки, прославили её в мире.

Приходите к 16 часам, чтобы погрузиться в увлекательный мир украинской музыки и почувствовать красоту и глубину золотых хитов нашей страны.

Стоимость билетов от 100 до 600 гривен. Их можно купить здесь.

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy