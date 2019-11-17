На планёрку мэра: почему одесситы в субботу перекрыли Фонтанскую дорогу

16 ноября в Одессе Фонтанскую дорогу в районе 13-й станции перекрывали противники застройки приморских склонов и зелёных зон.

Об этом сообщает «Думская».

Люди с плакатами ходили взад-вперёд по пешеходному переходу, блокируя движение автотранспорта, — говорится в сообщении.

В руках протестанты держали плакаты с лозунгами против незаконных застроек в зелёных зонах Одессы, в районе Воскресенского кладбища, против возведения на склоне «комплекса апартаментов La Mer» — трёх высотных зданий башенного типа — по 10 и более этажей.

Протест длился более часа, после чего протестанты разошлись по домам.

На 13-й станции Б. Фонтана протестующие против незаконной застройки люди перекрывают дорогу. Geplaatst door Олег Михайлик op Zaterdag 16 november 2019

Как сообщала Одесса News, в октябре в курортной Аркадии группа людей в одинаковой одежде жестоко избила участников протеста против застройки. Двое участников получили телесные повреждения.

Фото и видео: dumskaya.net