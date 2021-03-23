Митинговавшие в защиту одесского праворадикала — неонацисты и скинхеды

Защитники Сергея Стерненко, устроившие беспорядки под офисом Президента в Киеве, являются представителями маргинальных, радикальных и неонацистских кругов.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook.

«Возможно, обществу нужно было увидеть, кто такие друзья Стерненко. Это маргинальные круги, люди, которые являются профашистскими. Видите надписи ACAB? Это лозунг, который используют неонацисты по всему миру, — заявил Геращенко. — Это неонацистская скинхедовская надпись. Вот вам понимание, кто такой Стерненко и его друзья — нацисты и скинхеды».

Он охарактеризовал беспорядки как «вакханалию насилия» и отметил, что этой акцией соратники Стерненко «перешли определённый Рубикон».

Геращенко заявил, что в настоящее время полиция изучает отснятые во время акции материалы и готовит подозрения наиболее отличившимся её участникам.

Печерский райсуд Киева на заседании 23 марта будет избирать меру пресечения задержанному на акции под Офисом Президента Владиславу Гранецкому-Стафийчуку (псевдо Влад Сорд), сообщил адвокат задержанного Дмитрий Мазурок.

«Будет завтра (суд — ред.) после 14 часов. Они (сторона обвинения — ред.) будут просить для него круглосуточный домашний арест. Это ходатайство завтра утром будет подано в суд. Мы будем просить личное обязательство», — сообщил он.

По информации правоохранителей, задержанный — уроженец Винниччины, 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Задержанному 21 марта объявили подозрение в «хулиганстве с использованием оружия».

Кабмин осуждает неправомерные действия, совершённые под Офисом Президента Украины 20 марта, и ожидает от МВД и СБУ соответствующей правовой оценки, — говорится в заявлении, размещённом на Правительственном портале.

«Конституция Украины гарантирует право граждан на мирное собрание и демонстрации. Такое право — один из столпов современной представительной демократии. В то же время члены Кабинета Министров Украины решительно осуждают вандализм и надругательство над государственными символами во время акций протеста», — говорится в совместном заявлении правительства.

«Неправомерные действия, которые состоялись под Офисом Президента 20 марта, неприемлемы и противоречат европейским ценностям, которые закреплены в Конституции Украины. Правительство призывает всех граждан воздерживаться от подобных действий и реализовывать свои права исключительно мирным путем», — говорится в заявлении.

Как сообщала Одесса News, вечером в субботу, 20 марта, под Офисом Президента состоялась акция в поддержку осуждённого одесского праворадикала Сергея Стерненко, во время которой некоторые её участники расписали здание протестными надписями, разбили окна входной двери и подожгли табличку на фасаде ОП. В Офисе Президента сообщили, что причинённые зданию ОП во время акции убытки составляют около 2 млн грн.

Фото: Укринформ

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