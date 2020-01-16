В Одессе профсоюзы, наконец-то, высказались о проекте закона про труд

15 января у здания Одесской областной государственной администрации состоялся митинг против внесения изменений в Трудовой кодекс Украины.

Об этом сообщает «Правда за Одессу!»

Люди с плакатами требуют отозвать проекты закона № 2584 (проект закона Украины «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно дополнительных оснований для освобождения») и закона № 2708 («О труде»), чтобы доработать их и учесть предложения профсоюзов как представителей интересов наёмных работников, — говорится в сообщении.

Кроме того, протестующие требуют направить проекты законов № 2584 и 2708 на экспертизу в Международную организацию труда, считая, что они не соответствуют Конвенции о защите прав человека и основных свобод.



Среди митингующих были представители профсоюзных организаций Одесского национального университета им.И.И.Мечникова, Южноукраинского национального педагогического университет им.К.Д.Ушинского, сообщил 7 телеканал.



В профсоюзах считают, что проект закона о труде лишит работников правовой защиты и подписали письмо-обращение к Президенту с просьбой отозвать законопроект.

Главы профсоюзных организаций подчеркнули, что результатом принятия проекта закона могут стать:

— упрощённое увольнение работников в любой момент по желанию работодателя;

— краткосрочные индивидуальные трудовые договоры;

— договоры с нефиксированным рабочим временем, а сверхурочная работа станет нормой и будет оплачиваться в 5 раз ниже;

— отмена некоторых социальных гарантий работникам и снижение защиты матерей с маленькими детьми (облегчение их увольнения);

— перевод работника на другое рабочее место без его согласия;

— фактическая ликвидация профсоюзов.

Пресс-службы облсовета и облгосадминистрации состоянием на 10 утра 16 января никак не отреагировали на проведение митинга и требования его участников.

Фото: 7 телеканал, «Правда за Одессу!»