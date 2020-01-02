Одесситы до 3-х лет могут бесплатно попасть на «Каникулы Деда Мороза»

«Каникулы Деда Мороза» — это музыкальное интерактивное представление, в котором Дед Мороз неожиданно оказывается в Африке, на отдыхе в компании Попугая, Удава, Обезьяны и Слонёнка.

Ему нравится новая обстановка и возвращаться на север для наступления праздника нет причин. Однако, как же может наступить Новый Год без главного его персонажа? Это можно узнать, побывав в одесском концерт-холле «Сады Победы» 3, 5 и 6 января.

Начало в 11 часов 3 января, в 15 часов 6 января и в 17 часов 3 и 5 января. Длительность представления 1 час 15 минут.

Место проведения: концерт холл « Сады Победы».

Цена билета от 290 до 600 гривен, причём детям до 3-х лет вход без билета.

Купить билеты можно здесь.