За нелегальный обмен валюты оккупантов будут судить жителя Белгород-Днестровского

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Белгород-Днестровского, который проводил нелегальный обмен валюты оккупантов. Ему инкриминировано неправомерное использование электронных денег (ч. 1 ст. 200 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Следствием установлено, что обвиняемый, несмотря на запрет на осуществление любых операций с использованием российских рублей и отсутствие лицензии НБУ, проводил обмен рублей на гривни и гривни на рубли. Свои услуги он рекламировал в мессенджере и платформе YouTube.

«После заказа на конвертацию украинской гривни в российский рубль мужчина получал от клиента необходимую сумму на банковскую карту. Используя валютные биржи, посредством перевода формата «peer to peer», конвертировал гривну в электронные деньги в виде российского рубля. Далее, электронным российским рублём пополнял баланс карт российских банков, по выбору заказчика услуг. Конвертация рубля в гривне также проходила через валютные биржи в формате peer to peer», — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство клиентов было с временно оккупированных территорий Украины, а также с территории страны-агрессора. Для реализации схемы обвиняемый использовал банковские карты, оформленные на подставных лицах. За свои услуги он удерживал с клиентов около 15% суммы перевода.

По результатам обысков изъяты черновые записи, электронные носители информации, компьютерная техника, мобильные телефоны, платёжные карты, в том числе российских банков.

Одесса News информировала, что Национальный банк Украины с ноября 2021 года запретил украинским банкам принимать российские рубли для пополнения депозитов.

Фото: Одесская облпрокуратура

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