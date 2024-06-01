Король Швеции Карл ХVI Густав принял в Стокгольме Владимира Зеленского

Во время рабочего визита в Швецию Президент Украины Владимир Зеленский имел аудиенцию с Его Величеством Королём Швеции Карлом ХVI Густавом.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

Отмечается, что Владимир Зеленский поблагодарил Швецию и шведский народ за всеобъемлющую поддержку Украины и непоколебимую солидарность с украинцами во время противостояния полномасштабной российской агрессии.

Президент Украины особо отметил, что Швеция предоставила временную защиту от войны для более 35 тысяч наших людей. Владимир Зеленский поблагодарил за особую помощь маленьким украинцам, в частности, в рамках Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Президент рассказал Его Величеству об ожиданиях Украины от первого Глобального саммита мира и пригласил Его Величество Короля Швеции Карла ХVI Густава и Её Величество Королеву Сильвию посетить Украину в удобное для них время.

Одесса News информировала, что 31 мая 2024 года в столице Швеции Стокгольме Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Королевства Швеция Ульф Кристерссон подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Фото: сайт Президента Украины

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