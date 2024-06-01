В Одессе отмечают Международный День защиты детей

Война забрала у украинских детей такие привычные для их сверстников вещи: беззаботное веселье, сон без тревог, школьные каникулы, а у многих – возможность просто жить вместе с родителями в своём доме. Это очень высокая цена, которую платят маленькие герои.

В канун Дня защиты детей одесские детские творческие коллективы подготовили праздничную программу для семей военных, — сообща официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что Дворец детского и юношеского творчества «Белая акация» был наполнен искренними детскими улыбками, разноцветными шариками, положительными эмоциями и словами благодарности нашим героическим защитникам и защитницам. Ведь именно благодаря им мы можем развивать таланты и раскрывать творческие способности наших прекрасных детей, живущих в Одессе независимой Украины.

«Мы и дальше будем строить такие прекрасные дворцы для детей, будем создавать комфортные условия в школах и детских садах. Мы будем делать всё, чтобы прекрасные детские голоса звучали на разных сценах», – поздравил участников праздника мэр Одессы Геннадий Труханов.

После завершения концертной программы всех детей угостили мороженым, а также подарили билеты в Одесский зоопарк и на аттракционы.

Фото и видео: «Одесса»

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