Стартовала регистрация на бесплатные кинопоказы 11-го Чилдрен Кинофеста

С 7 по 16 июня при поддержке Детского фонда ООН UNICEF состоится ежегодный международный фестиваль киноискусства для детей и подростков «Чилдрен Кинофест».

Ежегодный фильм-победитель фестиваля определяется путём прямого зрительского голосования – на входе в кинотеатр каждый посетитель получает бюллетень, с помощью которого оценивает фильм.

Одиннадцатый фестиваль искусства кино для детей и подростков Чилдрен Кинофест состоится в гибридном формате – онлайн и офлайн — и объединит около 10 городов Украины, в том числе и Одессу.

Фестиваль будет проходить на благотворительных началах. В Одессе бесплатные показы планируются для организованных групп детей с инвалидностью, лишённых родительской опеки, детей-сирот и внутренне перемещённых лиц.

7 июня – фильм-открытие «Королевство Кенсуке» (Великобритания, Люксембург, Франция), экранизация одноименной книги Майкла Морпурго. Главные герои – мальчик и его верная собака, которые оказываются на безлюдном острове после шторма.

8 июня – «Птичья скала» (Ирландия). Это история для самых маленьких о птице и её друзьях, которые спасают от опасностей единственное яйцо, снесённое на их острове в этом году.

9 июня — Окейспасиббывай (Нидерланды). Главные героини — одноклассницы, которые бегут из школы для детей с нарушением слуха, чтобы посетить бабушку одной из девушек.

Кроме организованных групп, кинофестиваль смогут посетить все желающие по предварительной регистрации на сайте Чилдрен Кинофест www.childrenkinofest.com

Показ фильмов детского кинофестиваля пройдёт в Одесском кинотеатре «СІНЕМА СІТІ» в ТРЦ FONTANSKY CENTER.

Адрес: Семафорный переулок, 4

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy