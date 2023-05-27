Сотрудник измаильского лесничества наживался на незаконной вырубке леса

Сотрудник одного из лесничеств филиала «Измаильское лесное хозяйство» ГП «Леса Украины» разоблачён в коррупционных действиях.

Об этом сообщает Специализированная экологическая прокуратура Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, служащий получил 44 тыс. грн взятки за реализацию и отпуск древесины твёрдой породы жителю Белгород-Днестровского района. Кроме официальных платежей – 1620 грн за 1 кубический метр древесины, делец требовал сверх ещё 3500 гривен. Лесоохранитель был задержан непосредственно после получения очередной части неправомерных средств.

«Задержанному сообщено о подозрении по факту получения и вымогательства неправомерной выгоды. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — говорится в информации прокуратуры.

Как собщала Одесса News, в Украине с 1 июня 2023 года будет запущен электронный лесорубный билет и сертификат о происхождении древесины.

Фото: Одесская облпрокуратура

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