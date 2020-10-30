В Одессе наказали таможенника, пропустившего незадекларированный груз

Одесской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении государственного инспектора отдела таможенного оформления одного из постов Одесской таможни, которого подозревают в служебной халатности (ч.2 ст.367 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в феврале этого года во время проверки таможенного груза чиновник совершил ненадлежащий осмотр и идентификацию товаров на соответствие таможенной декларации и товарно-сопроводительным документам, в результате чего был пропущен к оформлению товар, который не был указан в таможенной декларации.

Вследствие таких халатных действий должностного лица в государственный бюджет Украины не поступили обязательные таможенные платежи на общую сумму более 270 тысяч гривен.

Как сообщала Одесса News, исполняющего обязанности начальника Одесской таможни Гостаможслужбы Дениса Пудрика 21 октября освободили от должности, на которую он был назначен два месяца назад.

Фото: пресс-служба Одесской облпрокуратуры