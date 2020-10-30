Одна из самых известных оперетт Штрауса будет показана в Одесской музкомедии

Среди работ Штрауса каждое произведение уникально, но «Цыганский барон» — одна из самых известных оперетт композитора. Именно она ознаменовала новую веху в развитии оперетты как самостоятельного жанра.

31 октября оперетта в двух действиях «Цыганский барон» в Одесском театре музыкальной комедии.

История создания оперетты удивительна: мечтая написать оперу, основанную на национальном венгерском сюжете, Иоганн Штраус обратился к известному литературному произведению Мора Йокаи — новелле «Саффи». С согласия автора непосредственное написание либретто было поручено известному драматургу Шнитцеру. Первоначальным планам Штрауса — представить оперу «Цыганский барон» на сцене придворного театра — было не суждено сбыться: Шнитцер и Йокаи без его ведома заключили контракт со всемирно известным театром «Ан дер Вин», и Штраусу пришлось работать над партитурой с учётом того, что спектакль будет поставлен в условиях театра оперетты.

Премьера «Цыганского барона» состоялась 24 октября 1885 года в Вене, и несмотря на осуждаемое многими, смелое для того времени либретто (аристократ женится на цыганке), а также многочисленные мнения о том, что в силу возраста пик славы Иоганна Штрауса закончился, оперетта прошла с невероятным успехом. Звуки прекрасной музыки поразили самых искушённых зрителей, и вот уже более ста лет волнуют сердца, воспевая любовь и честь, гордость и достоинство.

Театр музкомедии приглашает зрителей насладиться романтикой очарования, неги и страсти, буйного веселья и всепоглощающей тоски, которые звучат в венгерских и цыганских мелодиях, умело использованных Иоганном Штраусом в этой оперетте. И, как говорил Франц Легар, «волшебство его звуков иссякнет лишь тогда, когда не будет больше жизнерадостности, когда человечество разучится смеяться, петь и танцевать».

Надеемся, это не случится никогда!

Дата и время начала: 31 октября, суббота, 16:00.

Цена билетов от 40 до 200 гривен. Их можно купить здесь.