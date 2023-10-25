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  3. Любителей неаполитанских разборок приглашает Одесский Украинский театр

Любителей неаполитанских разборок приглашает Одесский Украинский театр

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Лёгкая, остроумная, экспрессивная комедия «Неаполитанские страсти», которую представят 29 октября на сцене Одесского Украинского театра, перенесёт вас на итальянские просторы, наполненные раскалённым солнцем воздухом, безудержными желаниями, экспрессивными поступками, зажигательными спорами и жаждой жизни, а ещё ароматом кофе, творожной пасты с томатами и… парфюмерии.

Спектакль скроен за лучшими произведениями известного итальянского драматурга-комедиографа, режиссёра и актёра театра и кино – Эдуардо де Филиппо.

Это настоящий калейдоскоп бурной жизни нескольких супружеских пар, с его вызовами и непростыми решениями: о том, на что готовы пойти супруги в лихолетье, чтобы оплатить аренду жилья и сковороду картофеля; о покойнике-муже и потенциальном клиенте на супружеское ложе; о мужчине, готовом заплатить за секс с твоей женой целый миллион; о спасительном, но очень сомнительном способе улаживания споров между влюблёнными, и как это выглядит, когда ты «не в теме»; об иллюзорности норм морали и размытости границы между «порядочной» и «пропащей» женщиной, между «благородством» и «цинизмом»; о призрачности этого мира и магических свойствах цилиндра с превращением простака в господина.

Спектакль в 2 действиях.

Продолжительность – 90 минут.

Стоимость билетов от 80 гривен. Их можно купить здесь.

Начало в 18 часов.

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