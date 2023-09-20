А не пойти ли нам в Музкомедию? — Там — «Сильва»

«Да здравствует любовь!», «Княгиня чардаша», «Королева чардаша» – таковы варианты названий популярнейшей оперетты Имре Кальмана «Сильва».

На протяжении вот уже 100 лет зрители с волнением следят за судьбой звезды варьете Сильвы Вареску и князя Эдвина Валерсхейм, а вслед за обаятельным графом Бони Канчиану повторяют: «Без женщин жить нельзя на свете, нет!».

«Сильва» – одна из оперетт, которую можно смотреть и слушать бесконечно. Всемирно известная классика жанра – на сцене Одесского академического театра музыкальной комедии имени М. Водяного.

Великолепная музыка, остроумные диалоги, популярные арии любимых героев и счастливый конец… Оперетта – это сказка для взрослых!

Цена билета от 100 гривен. Их можно купить здесь.

Оперетта в 2-х действиях продолжительностью 135 минут.

Дата и время начала: 23 и 24 сентября в 17:00.

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