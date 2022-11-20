«Тузлівські лимани»-2022: війна та мир (випуск 14-й)

За 10 днів — календарна зима, а в Національному природному парку «Тузлівські лимани» розквітли айстри.

Про це пише на своїй сторінці у Facebook відомий одеський еколог, доктор біологічних наук, професор Іван Русєв.

«Неймовірні краєвиди та квіти надихають, і своєю синергією допомагають українцям подолати варварів. І ось ці — неймовірно красиві осінні квіти- айстра плавнева або айстра солончакова, які поширені солончаковими та солонцюватими луками та приморськими узбережжями Національного природного парку «Тузлівські лимани», — пише вчений-біолог.

За його спостереженнями, зараз, в останній місяць осені, квітка схожа на бавовну, але є ще і квіточки. Айстра, починаючи з другої половини липня до початку жовтня, дає ароматний світлий мед.

«Медопродуктивність айстри солончакової може досягати до 100 кг меду з гектара. Айстра добре відвідується дикими бджолами для збирання пилку та нектару, навіть зараз. Особливо айстра цінна як осінній медонос. Дворічна трав’яниста рослина з гіллястим, тільки у верхній частині порожнім стеблом, до 70 см заввишки», — інформує Іван Русєв.

У народній медицині ця рослина використовується для лікування туберкульозу легень, захворювань шлунково-кишкового тракту, кашлю різного походження, неврастенії. Зовнішньо – при лікуванні очних та шкірних захворювань.

Зараз ці квіти прикрашають ландшафти Тузлівських лиманів.

Окрім айстри, найбільш виразною картиною осені в Нацпарку є екзотична і приваблива рослина — солонець трав’янистий (Salicornia europaea), його російська назва — Солерос европейский.

«Це дивовижна, і просто фантастична рослина всієї світової флори. Це сукулентний однолітник з соковитим гіллястим стеблом і редукованим листям. Молода рослина забарвлена в смарагдово-зелений колір, а з настанням осінніх холодів набуває пурпурово-червоних, багряних тонів і забарвлює береги Тузлівських лиманів в багато відтінків червоного та рожевого кольору», — ділиться своїми зннями про рослину одеський біолог.

Іван Русєв пише, що солерос європейський їстівний, його вирощують і додають в салати, а також як гарнір до страв з риби і морепродуктів.

«Солонець росте на гіперзасолених ґрунтах навколо наших лиманів. У Туреччині його називають морський горох чи морські боби та використовують його у кулінарії. Солонець можна зустріти на всіх мілководдях або на висохлих прибережних територіях лиманів національного природного парку «Тузлівські лимани», але він характерний для всіх солонувато водних і солоних лиманів Причорномор’я», — повідомляє фахівець.

Традиційно, Іван Русєв завершує свої спостереження за дивовижною природою Національного парку словами: «Як би зараз не було сумно, незважаючи на жахливі наслідки від рашистів для людей і для дельфінів, для дикої природи, все таки природа відновиться, а неймовірна синергія степових рослинних хвиль, разом з птахами, рослинами, водами, світанками, мурахами — всі, на всіх фронтах, своєю потужною і позитивною енергетикою, всіляко допомагають українцям в боротьбі з орками, і всі мріємо про перемогу над ворогом».

Одесса News у попередньому, 13-му, випуску недільних репортажів «Тузлівські лимани-2022: війна та мир», повідомляла про осінню міграцію птахів.

Фото: Іван Русєв/Facebook

Більше новин у нашом Telegram-каналі: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod