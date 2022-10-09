«Тузлівські лимани»-2022: війна та мир (випуск 8-й)

Вже 228-ий світанок над Національним природним парком «Тузлівські лимани» наближає українців до перемоги над ворогом.

Як пише доктор біологічних наук, одеський еколог Іван Русєв, «зараз на Чорному морі настав тимчасовий перепочинок. І в Національному природному парку «Тузлівські лимани», як частини Чорного моря, теж тимчасове умовне затишшя, відроджується сила і вирує справжнє життя дикої природи».

Жовтень — час активної міграції пташок.

«Ідеш по маршруту вздовж узбережжя лиманів і бачиш багато птахів на мілинах, які формуються майже кожного дня, завдяки великій енергії природи. Це, наприклад, — коловодники звичайні, які зранку вже в приморській смузі — на солонцях з негустою рослинністю, біля солених мілководних лиманів шукає собі їжу», — ділиться своїми спостереженнями за цими птахами еколог.

Їх загальна чисельність зараз в нацпарку невідома, — розповідає Іван Русєв, — «оскільки неможливо відвідати всі ділянки парку, але навіть на тих ділянках, де доступно, їх майже тисяча птахів, які перебувають під захистом Бонської та Бернської конвенцій та Директиви ЄС про захист диких птахів».

Коловодник звичайний

Окремий батальйон дикої природи в НПП «Тузлівські лимани» — качки і кулики, які зараз масово мігрують через піщаний пересип Парку і узбережжя — це 44 км дикої природи, де майже немає людей, де вже зараз немає вибухів і тваринам безпечно.

«Десятки тисяч цих птахів використовують мілководдя лиманів як транзитний вокзал для відпочинку і як їдальню. Кожен день ситуація змінюється в залежності від вітру і температури води. Від наявності та доступності корму, можна одночасно спостерігати за десятками різних видів. Найбільш масовими зараз на наших Тузлівських лиманах є крижні, малі чирянки, нерозні, шилохвости, свищі, а з куликів — коловодники звичайні, коловодники великі, брижачи, побережники чорногруді», — інформує Іван Русєв.

Зараз в небі над нацпарком можна бачити все частіше природних «літаків», а не бойових, металевих.

Іван Русєв спостерігав, як великі птахи двох видів парили над Чорним морем – морський орел або орлан білохвост (молодий птах) та кучеряві пелікани. «Великі – тому, що розмах крил в них майже 3 метри. Обидва ці види занесені до вищого статусу охорони – Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи (МСОП). Це велетні нашого Національного природного парку «Тузлівські лимани», велетні Українського Причорномор’я», — каже вчений-еколог.

«Такі велетні рідко конкурують в природі, але, ось тут, на фото, ви можете побачити, як йшла боротьба велетнів за рибу. Кучерявий пелікан побачив рибу здалека і намагався ії схопити, але в небі кружляв інший велетень — орлан білохвост. І побачивши, що пелікан намагається схопити рибу, орлан пікірує і намагається схопити здобич пелікана. Але риба випала в воду і поки не дісталась нікому», — описує свої спостереження Русєв.

Увагу еколога привернули й зграї великої білої чаплі, які збираються на мілководдях біля Кордону «Тузлівська Амазонія».

«Вже майже темно, а їх стає все більше й більше. Вони злітаються зі всіх мілководь нацпарку. Без спеціальної оптики вже нічого майже не видно і чапель також не видно. Беру бінокль, оглядаю простір навколо, а потім спеціальну трубу для спостережень і раптом відкриваю для себе картину…, вони, чаплі, дружно сідають на крони дерев, які ростуть на піщаному пересипу поруч з місцем загального збору чапель. Проходить немало часу, поки вони заспокоються і біля 200 особин яскравих птахів будуть відпочивати. Зранку, тільки почало сіріти на світанку, чаплі покидають місце ночівлі і розлітаються по великій акваторії нацпарку. Вони поки не готуються до міграції на Південь, але їх ночівля буде змінюватися, залежно від того, де буде доступніше їжа. Якщо зима буде відносно теплою, багато з них будуть зимувати у нас – там, де їм є чим харчуватися і комфортно відпочивати», — розповів еколог.

Одесса News вдячна Івану Русєву за люб’язно надані фото.

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