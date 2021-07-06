В конце июля в Одессе пройдёт крупнейший всеукраинский бизнес-форум

Национальный центр устойчивого развития (НЦСР) при поддержке Профессиональной ассоциации экологов Украины, журнала «Ecobusiness. Экология предприятия» и Одесского государственного экологического университета проводит Всеукраинский Экобизнес-форум «Зелёная экономика: как достичь баланса».

29-30 июля в Одессе на ул. Львовской, д.15 будет работать платформа для эффективного диалога в поиске решений для:

• объективной оценки реформ сферы охраны окружающей среды

• обзора правоприменительной практики и полноты ответственности

• рассмотрения источников финансирования экологических проектов

• обмена лучшими практиками и кейсами

• повышения квалификации всех участников платформы.

Для выступлений приглашены представители государственных органов, регулирующих сферу: Госэкоинспекции, Госэнергоэффективности, Министерства окружающей среды и др., ведущих специалистов в области охраны окружающей среды, разработчиков природоохранной документации, практикующих экологов.

Бизнес-форум поможет помочь специалистам в решении актуальных проблем, а также даст возможность пообщаться с людьми, наиболее осведомлёнными в данных вопросах.

Участники бизнес-форума получат:

✅ живое интенсивное обучение в замечательном солнечном городе

✅ экспертную помощь по острым темам: как соблюдать закон, когда нарушений избегать трудно, как оптимизировать свою работу, как не наделать ошибок

✅ повышение квалификации по вопросам соблюдения требований природоохранного законодательства Украины, обеспечения и организации работы по экологической безопасности на предприятии

✅ Обмен передовым опытом

✅ нетворинг во время кофе-брейков (пандемия никуда не исчезла — это шанс поделиться наболевшим)

✅ экскурсия на производство (всегда лучше раз увидеть, чем сто раз услышать)

В поле зрения организаторов бизнес-форума будут законодательные изменения и актуальные вопросы:

Как устранить барьеры и ускорить реализацию природоохранных реформ?

Легко ли в Украине реализовать инвестиционный проект (под призмой современных реалий)?

К чему готовиться бизнесу: где взять ресурс на модернизацию?

Как достичь энергоэффективности в промышленности?

Почему промышленность не использует в полной мере возможности энергомодернизации и перехода на лучшие практики круговой экономики?

Отходы: бич экологии или ресурс экономики? Наилучшие доступные технологии сферы.

Как преодолеть экорейдерство и экоманипуляции?

Чем поможет осведомлённость по вопросам экологического права и экобезопасности: практические кейсы для руководителя и др .

В программе:

День 1.

10.00-11.15 Сессия 1. Дискуссионная панель «Зелёная экономика: векторы устойчивого развития»

11.15-12.30 Сессия 2. Дискуссионная панель «Бизнес по-украински: сохранить баланс «Экономика-экология» 12.30-13.00 Кофе-брейк

13.00-14.30 Сессия 3. Интенсив «Основные требования законодательства в области охраны атмосферного воздуха и организация деятельности на предприятии»

14.30-16.00 Сессия 4. Интенсив «Практические кейсы и популярные решения в сфере охраны почв»

День 2.

10.00-12.00 Сессия 5. Интенсив «Типичные ошибки, проблемные вопросы и пути их решения в сфере обращения с отходами»

12.00-12.30 Кофе-брейк

12.30-14.30 Сессия 6. Интенсив «Лучший опыт в сфере охраны водных ресурсов»

14.45-18.00 Экскурсия к партнёрам экобизнес-форума. Практический кейс «Зелёный курс на устойчивое развитие».

Для участия требуется регистрация!

Зарегистрироваться — https://ecolog-ua.com/content/reyestraciya-na-iii-vseukrayinskyy-ekobiznes-forum-zelena-ekonomika-yak-dosyagty-balansu

Узнать больше — https://ecolog-ua.com/events/vii-vseukrayinskyy-ekobiznes-forum-zelena-ekonomika-yak-dosyagty-balansu

По вопросам, которые возникают — телефоны (бесплатно по Украине):

• 0800214899

• 0800217021

По вопросам сотрудничества:

Инна Синенко, 073-305-8016, event@ecolog-ua.com

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