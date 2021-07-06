В конце июля в Одессе пройдёт крупнейший всеукраинский бизнес-форум

Национальный центр устойчивого развития (НЦСР) при поддержке Профессиональной ассоциации экологов Украины, журнала «Ecobusiness. Экология предприятия» и Одесского государственного экологического университета проводит Всеукраинский Экобизнес-форум «Зелёная экономика: как достичь баланса».
29-30 июля в Одессе на ул. Львовской, д.15 будет работать платформа для эффективного диалога в поиске решений для:
• объективной оценки реформ сферы охраны окружающей среды
• обзора правоприменительной практики и полноты ответственности
• рассмотрения источников финансирования экологических проектов
• обмена лучшими практиками и кейсами
• повышения квалификации всех участников платформы.
Для выступлений приглашены представители государственных органов, регулирующих сферу: Госэкоинспекции, Госэнергоэффективности, Министерства окружающей среды и др., ведущих специалистов в области охраны окружающей среды, разработчиков природоохранной документации, практикующих экологов.
Бизнес-форум поможет помочь специалистам в решении актуальных проблем, а также даст возможность пообщаться с людьми, наиболее осведомлёнными в данных вопросах.
Участники бизнес-форума получат:
✅ живое интенсивное обучение в замечательном солнечном городе
✅ экспертную помощь по острым темам: как соблюдать закон, когда нарушений избегать трудно, как оптимизировать свою работу, как не наделать ошибок
✅ повышение квалификации по вопросам соблюдения требований природоохранного законодательства Украины, обеспечения и организации работы по экологической безопасности на предприятии
✅ Обмен передовым опытом
✅ нетворинг во время кофе-брейков (пандемия никуда не исчезла — это шанс поделиться наболевшим)
✅ экскурсия на производство (всегда лучше раз увидеть, чем сто раз услышать)
В поле зрения организаторов бизнес-форума будут законодательные изменения и актуальные вопросы:
- Как устранить барьеры и ускорить реализацию природоохранных реформ?
- Легко ли в Украине реализовать инвестиционный проект (под призмой современных реалий)?
- К чему готовиться бизнесу: где взять ресурс на модернизацию?
- Как достичь энергоэффективности в промышленности?
- Почему промышленность не использует в полной мере возможности энергомодернизации и перехода на лучшие практики круговой экономики?
- Отходы: бич экологии или ресурс экономики? Наилучшие доступные технологии сферы.
- Как преодолеть экорейдерство и экоманипуляции?
- Чем поможет осведомлённость по вопросам экологического права и экобезопасности: практические кейсы для руководителя и др .
В программе:
День 1.
10.00-11.15 Сессия 1. Дискуссионная панель «Зелёная экономика: векторы устойчивого развития»
11.15-12.30 Сессия 2. Дискуссионная панель «Бизнес по-украински: сохранить баланс «Экономика-экология» 12.30-13.00 Кофе-брейк
13.00-14.30 Сессия 3. Интенсив «Основные требования законодательства в области охраны атмосферного воздуха и организация деятельности на предприятии»
14.30-16.00 Сессия 4. Интенсив «Практические кейсы и популярные решения в сфере охраны почв»
День 2.
10.00-12.00 Сессия 5. Интенсив «Типичные ошибки, проблемные вопросы и пути их решения в сфере обращения с отходами»
12.00-12.30 Кофе-брейк
12.30-14.30 Сессия 6. Интенсив «Лучший опыт в сфере охраны водных ресурсов»
14.45-18.00 Экскурсия к партнёрам экобизнес-форума. Практический кейс «Зелёный курс на устойчивое развитие».
Для участия требуется регистрация!
Зарегистрироваться — https://ecolog-ua.com/content/reyestraciya-na-iii-vseukrayinskyy-ekobiznes-forum-zelena-ekonomika-yak-dosyagty-balansu
Узнать больше — https://ecolog-ua.com/events/vii-vseukrayinskyy-ekobiznes-forum-zelena-ekonomika-yak-dosyagty-balansu
По вопросам, которые возникают — телефоны (бесплатно по Украине):
• 0800214899
• 0800217021
По вопросам сотрудничества:
Инна Синенко, 073-305-8016, event@ecolog-ua.com
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