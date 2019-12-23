Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты на пятилетку

Приоритетами Украинского Института национальной памяти на последующие 5 лет станут: продолжение работы по декоммунизации; усиление работы с учебными заведениями; усилия на международной арене по признанию Голодомора геноцидом украинского народа; противодействие российской агрессии.

Об этом сказал 23 декабря во время своей первой пресс-конференции председатель УИНП Антон Дробович, сообщает Укринформ.

«Огромная часть по декоммунизации — это создание архива репрессивных органов. На следующий год на создание архива выделено чуть более 50 млн грн. Общая стоимость этого архива 550 млн грн. На данный момент выделено помещение площадью около 10 тыс. кв. м, которое позже увеличат до 19 тыс. кв. м. И это будет один из крупнейших открытых документальных архивов репрессивных органов в Европе», — подчеркнул Дробович.

Относительно декоммунизации он отметил, в частности, что Институт нацпамяти осуществлял её «достаточно взвешенно, часто это был очень академический подход с соответствующим общественным обсуждением». «Но на некоторых этапах, например, по-варварски уничтожали какой-нибудь художественный объект советского времени — для освобождения пространства и т. п. И это, мол объяснялось, декоммунизацией. Такие действия сделали ей не совсем хорошую репутацию. Соответственно, существует недостаток обсуждения относительно методов. Многие думают, что декоммунизация — это некий принудительный процесс, где никто ни с кем не советуется. Нет. Наша задача чётко и доступно показать, что всё должно происходить постепенно, в постоянном общении с громадами».

Что касается сотрудничества с Министерством образования, Дробович отметил, что оно будет касаться в первую очередь учебных заведений, а именно университетов и школ. Институт нацпамяти продолжит работу по разработке методологических материалов, средств наглядности — инфографики, видеоконтента и тому подобное.

«Относительно признания Голодомора геноцидом у нас есть несколько идей, как усилить свои позиции в этом плане. И второй частью этого приоритета является консолидация усилий украинских учёных и решение ключевых спорных вопросов, которые существуют. Мы изменим нашу внутреннюю позицию, чтобы нам было легче завершить это дело», — сказал Дробович.

Он также отметил, что в январе-феврале УИНП проведёт несколько стратегических сессий, будет изменён состав коллегии при Институте, после чего будет представлена более подробная стратегия на эти пять лет.

Кстати. Антон Дробович — кандидат философских наук, эксперт в сфере образования и культуры, исследователь мифологии и современных коммуникаций, арткритик, член правления Молодёжной ассоциации религиоведов. Работает доцентом кафедры культурологии Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова и экспертом Института общественно-экономических исследований; Лауреат IV искусствоведческого конкурса Stedley Art Foundation, автор цикла лекций на тему мифологии в искусстве, а также более 50 научных публикаций в области философии, культурологии и антропологии.

Как сообщала Одесса News, 18 сентября Кабинет министров уволил руководителя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, который занимал эту должность с марта 2014 года.