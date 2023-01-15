«Тузлівські лимани»-2023: війна та мир (випуск 22-й)

Вже 326-й світанок у Національному природному парку в Одеській області «Тузлівські лимани» наближає нашу перемогу над ворогом.

Природа цієї зони потерпає не тільки від ворога зовнішнього, але й внутрішнього — браконьєрів, які полюють за дикими птахами, рибою, вирубують дерева.

Ось і цього тижня у Білгород-Дністровському районі поліція повідомила двом чоловікам про підозру в незаконній порубці дерев. Кілька місяців тому співробітники сектору водної поліції викрили цих лісорубів на території НПП «Тузлівські лимани» та в лісосмузі поблизу міста Татарбунари.

Одеса News інформувала про браконьєра Сергія Міхова, якого спіймала на гарячому водна поліція з великою кількістю напиляних дерев.

Наприкінці грудня одеський еколог, доктор біологічних наук Іван Русєв повідомив про інших браконьєрів, котрі нищать природу Національного парку.

«Працівник нацпарку Бронсков Олександр проводить обліки птахів на Джантшейському лимані в нацпарку. На берегу лиману він виявляє браконьєрів і дзвонить в службу держохорони парку. Інформує, що разом з природоохоронником нацпарку Василем Чебаном вони бачать в бинокль гумовий човен з двигуном і двох браконьєрів у човні. У браконьєрів багато сіток і риби. Начальник служби держохорони нацпарку Ірина Вихристюк оперативно викликає поліцію і прикордонників. Нарешті всі дісталися місця правопорушення і чекають злочинців з води», — розповідає Русєв.

Але ні поліція, ні прикордонники не поспішають на виклик захисників природи.

Як повідомляє Іван Русєв, «браконьєри на човні їдуть до масиву очерету і зникають з поля зору. Через деякий час виходить тільки один браконьєр в ґумових чоботах і каже, що просто гуляв, був один там у воді і ставив одну сіточку. Каже він, що човна і напарника не було і, звісно, що він никого не бачив. Час йде і йде…. Другий браконьєр ховається в дебрях очерету, а правохоронці тим часом просто байдикують, прикордонники сидять в машині».

Обурення у працівників парку зашкалювало: «Це у воєнний час, коли категорично заборонено вихід човнів на воду у приморській зоні, і зникла не встановлена особа-браконьєр. Це в той час, коли Президент України з великих трибун США захищає державу від зовнішніх ворогів. І виходить, що правоохоронців із зброєю, у прикордонній контрольованій зоні це зовсім не турбує.»

У цій ситуації природоохоронці починають діяти самостійно. «Бронсков Олександр на своєї автівці починає розслідування — їде вздовж лиману і шукає другого браконьєра. Побачив в бінокль оріентовне місце ховання човна браконьєром, передає нам інформацію і тоді природоохоронець Василь Чебан в ґумових забродах починає пробиратися через очеретяні хащі до вказаного місця. Там він знаходить човен з сітками. Доставив їх до берега через хащі. Потім Бронсков ще знаходить мішок з сітками в густих очеретах і подалі знову бачить іншого браконьєра і інформує мене», — пише Іван Русєв.

«Я пропоную озброєним представникам поліції та прикордонникам — Дернію Євгену Олеговичу та Мухі Максиму Єдуардовичу оперативно оточити очеретяний масив і разом з нами нарешті спіймати злочинця. Але вони категорично відмовляються, а поліція зовсім зникає з місця правопорушення разом з офіцером Лиманської громади Араслановим В.», — повідомляє еколог.

Зрозумівши, що від таких «правоохоронників» користі не буде, Русєв разом з Бронсковим самотужки затримали браконьєра.

«Він, звісно, був без будь-яких документів. Пропоную забирати його в машину і везти в поліцію встановлювати особу злочинця, оскільки Татарбунарська поліція, просто проти свого статуту, покинула місце правопорушення. Але, прикордонники кажуть, що вони його відвезуть до його дому за паспортом і потім повернуть його до нас для складання протоколу. А на вулиці вже повна темрява..», — пише природозахисник.

Русєв розповідає, що нарешті дочекались прикордонників з браконьєром. Але той, тільки вийшовши з машини, розчинився у темряві.

«Я починаю підвищувати голос і кажу, що ви, прикордонники, давно дахуєте браконьєрів і що напишу завтра в Одеський прикордонний загін, як ви саботуєте затримку правопорушників і не допомагаєте службі держохорони нацпарку, і тут триває довга розмова прикордонника Дернія з браконьєрами по телефону. Мабуть спрацювало, і, ось, через деякий час, браконьєр знову з’являється з темряви до нас. Інспектор Сергій Нагаєв, нарешті, складає на нього протокол і вилучає гумовий костюм», — коментує подію Іван Русєв.

Резюмуючи випадок, еколог пише, що вся ця операція тривала майже 9 годин «і ми, нарешті, повернулися на базу нацпарку з вилученим човном і майже 3 км сіток. Всі мішки з рибою браконьєри заховали у лимані з мітками, відомими тільки їм. Знайти їх в темряві вже було просто неможливо. Хочу констатувати, що з такими поліціянтами та прикордонниками і ворогів не потрібно. Вони самі вороги своєї держави і просто працюють заодно з браконьєрами. Майже 25 сіток (!), сотні кг риби, яку браконьєри сховали в лимані — це безкарність правопорушників і дахування їх правохоронцями Татарбунарської поліції та прикордонниками Одеського прикордонного загону (ВІПС «Приморське»). І так буває вже не перший раз, це корупційна система».

Про так зване «дахування» злочинних дій, що відбуваються на території НПП, Іван Русєв повідомляв неодноразово, зокрема, називаючи ім’я «головного дахувальника» — першого заступника начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Муратова, якого днями звільнили з роботи після затримання за корупційні дії, але про це — у нашому наступному випуску.

Фото: Нацполіція, Іван Русєв/Facebook

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