16 января общественный электрический транспорт Одессы возобновит свою работу

16 января общественный электротранспорт Одессы возобновит свою работу.

Об этом сообщает в Facebook КП «Одесгорэлектротранспорт».

Ранее коммунальное предприятие извещало, что 15 января из-за ограничения лимитов на электроэнергию общественный электрический транспорт не будет работать.

Сайт «Одесса. Официально» информирует, что сегодня, 16 января, на маршруты выйдет лишь 30% состава городского электротранспорта.

Фото: КП «Одесгорэлектротранс»/Facebook

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