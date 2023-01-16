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  3. 16 января общественный электрический транспорт Одессы возобновит свою работу

16 января общественный электрический транспорт Одессы возобновит свою работу

16 января общественный электротранспорт Одессы возобновит свою работу.

Об этом сообщает в Facebook КП «Одесгорэлектротранспорт».

Ранее коммунальное предприятие извещало, что 15 января из-за ограничения лимитов на электроэнергию общественный электрический транспорт не будет работать.

Сайт «Одесса. Официально» информирует, что сегодня, 16 января, на маршруты выйдет лишь 30% состава городского электротранспорта.

Фото: КП «Одесгорэлектротранс»/Facebook

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