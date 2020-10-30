Более 50 кг кокаина из Южной Америки — улов одесских таможенников

Более 50 кг кокаина из Южной Америки обнаружили правоохранители Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что правоохранители обнаружили скрытое от таможенного контроля наркотическое средство, контрабандно перемещённое в Украину, в особо крупном размере — свыше 50 кг кокаина.

Наркотик прибыл из Республики Эквадор в контейнере с бананами, расфасованный в 45 брикетах, большинство из которых имеют свою фирменную маркировку в виде букв и цифр, что указывает на его принадлежность к определённому наркосиндикату.

Стоимость изъятой партии кокаина на «чёрном рынке» составляет ориентировочно 10 млн долларов США.

Проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к преступлению, привлечение их к уголовной ответственности и предупреждение совершения новых преступлений.

Как сообщала Одесса News, Службе безопасности Украины удалось блокировать в Одессе транзит через Украину 750 килограммов психотропного вещества каптагон, известного как «боевой наркотик Исламского государства».

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры